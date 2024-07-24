Kastamonu'da Su Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Su Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı

Kastamonu\'da Su Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşen yaralı karaca, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

24.07.2024 20:09  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca, belediye ekiplerince yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Gelinbükü Mahallesi'nde hidroelektrik santraline su taşıyan beton kanala bir karacanın düştüğü ihbar edildi. İhbarın ardından Hanönü Belediyesi ekipleri, kanalın etrafının tellerle çevrili olması nedeniyle karacanın çıkamadığını tespit etti. Belediye ekiplerince içerisinde az miktarda su bulunan kanaldaki karaca, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak kanaldan çıkartıldı. Belediye ekiplerince karnı doyurulan ve bakımları yapılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Su kanalına düşen karacanın arka bacaklarından yaralı olduğunu söyleyen Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, "Duyarlı bir vatandaşımız belediyemizi arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından belediye ekiplerimiz, ellerindeki işleri bırakarak belirtilen bölgeye sevk edildi. Ben de ekiplerimizle birlikte Gelinbükü Mahallesi'ndeki su kanalının olduğu bölgeye gittim. Belediye ekiplerimizle birlikte su kanalına düşen karaca, çalışmalarımız sonucunda kanaldan çıkartılarak kurtarıldı. Korkan ve arka bacaklarından yaralanmış olan karacayı Milli Parklara teslim ettik. Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacağı belirtildi" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu, Hanönü, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Su Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
15:42 YRP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum’a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 20:42:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Su Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement