Kastamonu'da Takla Atan Araçta İki Kişi Kurtuldu - Son Dakika
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Kastamonu'da Takla Atan Araçta İki Kişi Kurtuldu

Kastamonu\'da Takla Atan Araçta İki Kişi Kurtuldu

Kastamonu'da otomobil takla attı, sürücü ve yolcu hafif yaralarla kurtuldu. İnceleme sürüyor.

06.02.2025 16:16
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Kastamonu'da sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, takla attı. Otomobildeki 2 kişi küçük sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Kastamonu- İnebolu karayolu Kuzeykent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C., idaresindeki 78 SH 923 plakalı Volkswagen marka otomobil ile seyir halindeyken önünde duran başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan M.A.A., küçük sıyrıklarla kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Sürücü ve M.A.A. sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Takla Atan Araçta İki Kişi Kurtuldu - Son Dakika

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