Kastamonu'da Taksi Şoförü Kavgada Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Taksi Şoförü Kavgada Ağır Yaralandı

Kastamonu\'da Taksi Şoförü Kavgada Ağır Yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde taksi şoförlüğü yapan ve aynı zamanda kafe işleten Niyazi G., çalışanıyla çıkan kavgada karnından bıçaklandı ve başına kazma ile vuruldu. Ağır yaralanan Niyazi G. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.05.2024 00:53
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Kastamonu'da taksi şoförlüğü yapan, aynı zamanda kafe işleten şahıs, çalışanı ile çıkan kavgada önce karnından bıçaklandı, ardından başına kazma ile vuruldu. Ağır yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde taksi şoförlüğü yapan, aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile yanında çalışan E.B. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., iddialara göre Niyazi G.'yi karnından bıçakladı, baş bölgesine da kazma ile vurdu. Ağır yaralanan Niyazi G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İnebolu'da baş bölgesine saplanan kazma çıkartılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Niyazi G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, E.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Taksi Şoförü Kavgada Ağır Yaralandı - Son Dakika

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