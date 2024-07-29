Kastamonu'da tarlada çıkan yangın ormana sıçradı: Hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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Kastamonu'da tarlada çıkan yangın ormana sıçradı: Hızlı müdahale ile söndürüldü

Kastamonu'da tarlada çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olay, Hatip köyü Kastamonu-Taşköprü karayolu mevkiinde meydana geldi. Tarlada bilinmeyen sebeple çıkan yangın, hemen bitişikte bulunan ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının evlere yaklaştığı ancak hızlı müdahale sayesinde söndürüldüğü belirtildi.

29.07.2024 18:23
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- Kastamonu'da tarlada çıkan yangın ormana sıçradı: Hızlı müdahale ile söndürüldü

KASTAMONU - Kastamonu'da tarlada çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçradı. Yaangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Hatip köyü Kastamonu-Taşköprü karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada bilinmeyen sebeple örtü yangını çıktı. Yangın, hemen bitişikte bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımı ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sebep olduğu yoğun duman nedeniyle polis ve jandarma ekipleri tarafından Kastamonu- Sinop karayolunda güvenlik önlemi alınarak trafik kontrollü olarak sağlandı.

Yangının evlerine yaklaştığını, ancak ekiplerin müdahalesi ile söndürüldüğünü belirten Enver Balcıoğlu, "Acele bir şekilde traktöre su moturu taktım. Su doldurup yangın yerine geldim. Şimdi de motoru takıp yanan yerlere su tutuyoruz. Yangın, evlerimize kadar yaklaştı. Allah'tan rüzgar yoktu" dedi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, Ormana, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da tarlada çıkan yangın ormana sıçradı: Hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika

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