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Kastamonu'da Tefecilik Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Tefecilik Yapan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından tefecilik yaptığı belirlenen bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda birçok suç unsuru ele geçirildi ve olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu\'da Tefecilik Yapan Şahıs Yakalandı
24.01.2024 - 15:56,
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından, tefecilik yaptığı belirlenen bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. 1 ikamet ve 1 işyerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 34 adet yabancı uyruklu şahıslara ait pasaport, 3 adet senet, 427 Azerbaycan manatı, 530 Suudi riyali, 61 adet 1 gram altın, bin 50 gram gümüş, 1'er adet rehin sözleşmesi, araç tescil belgesi, ikamet izin belgesi ve diploma ile dijital materyaller ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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