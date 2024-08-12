Kastamonu'da Tekne Batması: Kaybolan 3 Vatandaşın Yakınları Umutla Bekliyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Tekne Batması: Kaybolan 3 Vatandaşın Yakınları Umutla Bekliyor

Kastamonu\'da Tekne Batması: Kaybolan 3 Vatandaşın Yakınları Umutla Bekliyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulundukları teknenin batması sonucu denizde kaybolan 3 vatandaşın yakınları, sahilde ekiplerden gelecek iyi haber için umutla bekliyor. Arama çalışmaları devam ediyor.

12.08.2024 14:16
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulundukları teknenin batması neticesinde denizde kaybolan 3 vatandaşın yakınları, sahilde ekiplerden gelecek iyi haber için umutla bekliyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli tekne ile denize açılan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar açıldı. Koyun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, denizden gelen sesleri duyan bir balıkçı tarafından kurtarıldı. Teknede bulunan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise kayboldu. AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri tarafından kayıp vatandaşların bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ve 3 dalış timi (DEGAK) tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.

Şu ana kadar kaybolan vatandaşlara ait bir ize rastlanamadı. Haberi alınca sahile gelen yakınları ise kaybolan 3 vatandaşla ilgili gelecek iyi bir haber için umutla bekliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Tekne Batması: Kaybolan 3 Vatandaşın Yakınları Umutla Bekliyor - Son Dakika

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