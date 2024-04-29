Kastamonu'da Trafik Denetimlerinde 43 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Trafik Denetimlerinde 43 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kastamonu\'da Trafik Denetimlerinde 43 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 43 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi. Denetimlerde yüksek sesle müzik yayını yapan, kamunun huzurunu bozan egzozlara sahip, drift atan, sürücü belgesi olmayan, kaskını takmayan, emniyet kemerini takmayan ve aykırı ışık donanımı taktığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

29.04.2024 22:20
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 43 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuzeykent Mahallesi'nde kurallara uymayan araçlara yönelik denetimleri devam ediyor. Bu çerçevede yapılan trafik denetimlerde 123 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde yüksek sesle müzik yayını yapan 6 araç sürücüne, kamunun huzurunu bozacak seviyede ses çıkaran egzoza sahip 2 araç sürücüsüne, drift atan 1 araç sürücüsüne, sürücü belgesi olmadığı halde araç kullandığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne, kaskını takmadığı tespit edilen 5 motosiklet sürücüsüne, emniyet kemerini takmadığı tespit edilen 19 sürücüye ve aykırı ışık donanımı taktığı tespit edilen 7 araç sürücüne cezai işlem uygulandı. 9 araç datrafikten men edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Trafik Denetimlerinde 43 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Trafik Denetimlerinde 43 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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