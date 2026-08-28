Kastamonu\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kastamonu'da hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- İnebolu karayolu Oyrak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 GGL 069 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.T., N.T. ve F.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.