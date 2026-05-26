Kastamonu\'da trafik kazası: Kadın yaralandı

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Büyük panik yaşayan kadın, ekipler müdahale ederken Kelime-i Şehadet getirdi.

Kaza, Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Merkez Spor Salonu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 37 AE 944 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen F.K.'ye çarptı. Otomobilin çarptığı F.K. yaralandı. Panik yaşayan F.K.'yi, ilk çevredeki vatandaşlar su içirerek sakinleştirmeye çalıştı. Sık sık Kelime-i Şehadet getiren ve dua eden F.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU