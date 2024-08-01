Kastamonu'da Uyuşturucu Bağımlısı Saldırganın Yaraladığı Polislerin Kurtarılma Anı Görüntülendi

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Kastamonu'da uyuşturucu bağımlısı saldırganın yaraladığı iki polis memurunun binadan çıkartıldığı an saniye saniye görüntülendi.

İnönü Mahallesi'ndeki Afşin Bey Sokağı'nda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir saldırgan, olay yerine gelen iki polis memurunu tabancayla ateş açarak yaraladı ve eve saklanarak ailesini rehin aldı. Yaralanan polis memurlarının sağlık ekiplerince binadan çıkartıldığı anlar, saniye saniye kameralara yansıdı. Zaman zaman bölgede silah sesleri yükselirken, yetkililer saldırganı teslim olmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu süreçte saldırganın kardeşi de devreye girerek ikna çalışmalarını sürdürüyor. Yaralı polis memurları, olayın hemen ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgedeki gerginlik devam ederken, polis ekipleri olayın kontrol altına alınabilmesi için geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları isteniyor. - KASTAMONU