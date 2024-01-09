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Kastamonu'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan O.N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkartılarak tutuklandı.

Kastamonu\'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı
09.01.2024 - 13:42,
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgeye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Tutuklama, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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