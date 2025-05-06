Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan H.A. isimli şahsın Cide ilçesindeki evinde arama yapıldı. Aramada bir miktar kenevir bitkisi ve 75 adet sahte ABD doları ve 2 adet silah ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU