Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek ile bir miktar bonzai ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU