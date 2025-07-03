Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek ile bir miktar bonzai ele geçirildi.
Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?