Kastamonu\'da uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ile mücadele çerçevesinde 2 şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 3,24 gram kokain, 7 adet reçeteye tabii hap ve esrar maddesi öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU
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