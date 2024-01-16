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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3,24 gram kokain, 7 adet reçeteye tabii hap ve esrar maddesi öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.

Kastamonu\'da uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs gözaltına alındı
16.01.2024 - 19:09,
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ile mücadele çerçevesinde 2 şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 3,24 gram kokain, 7 adet reçeteye tabii hap ve esrar maddesi öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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