Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 2 şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada 301 adet ecstasy ve 1,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 2 şahıs tutuklandı. - KASTAMONU