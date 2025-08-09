Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da motosikletli trafik timi tarafından durdurulan motosikletteki şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde denetim yapan Kastamonu Emniyet Müdürlüğü motosikletli trafik timi, plakasının okunmadığını tespit ettiği bir motosikleti kontrol amacıyla durdurdu. Motosikletin plakasının çamurla kapatıldığını gören trafik ekibi, şüphe üzerine O.M. ve C.K. isimli şüphelilerin üzerinde arama yaptı. Yapılan arama sırasında şüphelilerin birinin üzerinde satışa hazır vaziyette 11 paket halinde toplam 11,04 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 215 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan O.M. ve C.K. tutuklandı. - KASTAMONU