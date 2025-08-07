Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon TL Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon TL değerinde kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tespiti yapılan M.K. ve G.C. isimli şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 3 milyon TL değerinde, 101,42 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili M.K. ve G.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU
