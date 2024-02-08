Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı. Operasyonda, şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 3,5 gram esrar, 0,70 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içinde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

08.02.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan S.Ç. isimli bir şahsın üzerinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda 3,5 gram esrar, 0,70 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içinde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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