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Kastamonu'da Uyuşturucu ve Tabanca Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu ve Tabanca Operasyonu: 2 Gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu\'da Uyuşturucu ve Tabanca Operasyonu: 2 Gözaltı
18.12.2023 - 10:08,
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, takibe alınan iki şahsın bulunduğu araç durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 1,08 gram metamfetamin, 3 adet cam düzenek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Son Dakika

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