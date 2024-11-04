Kastamonu\'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kapancı Köyü Ahlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet eden Muzaffer Ünal'a ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleriyle köylüler müdahale etti.

İtfaiye ve orman yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU