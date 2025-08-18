Kastamonu\'da Yangın: Kamyon Küle Döndü

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangında kamyon kullanılmaz hale geldi.

Olay, Seydiler ilçesi Yolyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada seyir halinde olan kamyonda, elektrik tellerine takılması neticesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kamyonda çıkan ve tarlaya sıçrayan yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangında kamyon kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU