Kastamonu'da Yangın: Yolu Kapanan Köyde Ev Alevlere Teslim - Son Dakika
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Kastamonu'da Yangın: Yolu Kapanan Köyde Ev Alevlere Teslim

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki kapanan köydeki boş evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

26.02.2025 21:19
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Yolu ulaşıma kapanan köydeki 2 katlı ev alevlere teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köydeki 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin köye ulaşması için ekipler çalışma başlattı.

Olay, İnebolu ilçesi Kabalar köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan bir aileye ait 2 katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köye itfaiye ekiplerinin ulaşmasını sağlamak için küreme çalışması yapılıyor.

Yanan evde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, evin boş durumda olduğu, İstanbul'da yaşayan aile tarafından yaz mevsimlerinde kullanıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Yangın: Yolu Kapanan Köyde Ev Alevlere Teslim - Son Dakika

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