Kastamonu'da Yangında İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Kastamonu'da Yangında İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu\'da Yangında İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında, Murat Sözen ile Asım Sözen kardeşlere ait evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

23.04.2024 03:35  Güncelleme: 03:37
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Şen Köyü Sarıçam Mahallesi'nde Murat Sözen ile Asım Sözen kardeşlere ait evlerde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evlerin ahşap olması sebebiyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Cide ve Şenpazar Belediyelerine ait itfaiye ile Cide Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkan yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangın yerinde jandarma ekipleri ise incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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