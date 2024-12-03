Kastamonu\'da Yangınla Yanan Vinç Kullanılamaz Hale Geldi

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Kastamonu'da seyir halinde alevlere teslim olan vinç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu- Karabük karayolu Kurucaören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyir halinde olan vinçte bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kabin kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek vinci sardı. Aracı yol kenarında durduran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangında vinç kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU