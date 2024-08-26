Kastamonu'da yapılan operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da yapılan operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Kastamonu\'da yapılan operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Kastamonu'nun Abana ve Küre ilçelerinde yapılan operasyonda, iki iş yerinde yapılan aramalarda 63 bin 600 adet makaron ile çok miktarda tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

26.08.2024 16:14
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Kastamonu'nun Abana ve Küre ilçelerinde iki iş yerinde yapılan aramalarda 63 bin 600 adet makaron ile çok miktarda tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neyicesinde, Abana ve Küre ilçelerindeki iki iş yerinden tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. İş yerlerinde yapılan aramada 33 bin 800'ü boş, 29 bin 800'ü doldurulmuş olmak üzere 63 bin 600 adet makaron, 46 adet nargile melası, 17 adet elektronik sigara likidi, 109 paket bandrolsüz nargile tütünü, 6 adet bandrolsüz pipo tütünü, 24 adet bandrolsüz sigara tütünü, 7 adet bandrolsüz puro tütünü ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da yapılan operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika

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