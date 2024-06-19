Kastamonu'da yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

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Kastamonu'da yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçesi Aybasan köyünde ikamet eden Halil Yılmaz sabah saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Harekete geçen AFAD ve UMKE ekipleri, yaşlı adam için arama çalışması başlattı. - KASTAMONU