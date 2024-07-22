3.Sayfa

Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Kastamonu'nun Alpagut köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi ve arazözler yangına müdahalesini yaklaşık 3 saattir sürdürüyor. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla helikopter desteği de sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Yangına ilk müdahale eden vatandaşlardan Mustafa Haliloğlu, "2 kilometre mesafede dumanların çıktığını gördüm. Biz hemen arkadaşlarımızla yangın mahaline geldik. Ama elimizden gelen bir şey yoktu. Sağ olsun ekiplerimiz, helikopter yangına müdahale etti. Biz dal parçaları ile söndürmeye çalıştık ama mümkün değildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın şu an kontrol altına alınmış gibi. Köyümüzün ciğerleri maalesef yandı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.