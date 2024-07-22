Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Geniş Video İzle

Kastamonu'nun Alpagut köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve helikopterler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmış gibi görünse de köyde büyük zararlar meydana geldi.

22.07.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Kastamonu'nun Alpagut köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi ve arazözler yangına müdahalesini yaklaşık 3 saattir sürdürüyor. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla helikopter desteği de sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Yangına ilk müdahale eden vatandaşlardan Mustafa Haliloğlu, "2 kilometre mesafede dumanların çıktığını gördüm. Biz hemen arkadaşlarımızla yangın mahaline geldik. Ama elimizden gelen bir şey yoktu. Sağ olsun ekiplerimiz, helikopter yangına müdahale etti. Biz dal parçaları ile söndürmeye çalıştık ama mümkün değildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın şu an kontrol altına alınmış gibi. Köyümüzün ciğerleri maalesef yandı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kastamonu\'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Kaynak: İHA

Helikopter, Kastamonu, İtfaiye, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:42 Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı
16:11 Türkiye’yi ikiye bölen kanun teklifi TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi Türkiye'yi ikiye bölen kanun teklifi! TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 17:53:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement