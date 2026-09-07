Kastamonu'daki trafik denetiminde 33 sürücü ve 223 araca para cezası kesildi - Son Dakika
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Kastamonu'daki trafik denetiminde 33 sürücü ve 223 araca para cezası kesildi

Kastamonu\'daki trafik denetiminde 33 sürücü ve 223 araca para cezası kesildi
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Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan denetimde 388 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimde 33 araç sürücüsüne ve 223 araç plakasına toplam 256 idari para cezası uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi ve 7 sürücünün belgesi geri alındı.

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 33 sürücü ve 223 araca cezai işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 388 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimde 33 araç sürücüsüne, 223 araç plakasına olmak üzere toplam 256 idari para cezası uygulandı. 7 kişinin sürücü belgesi geri alınırken, 12'si motosiklet olmak üzere toplam 17 araç otoparka çekildi. 18 araç ise trafikten geçici olarak men edildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'daki trafik denetiminde 33 sürücü ve 223 araca para cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'daki trafik denetiminde 33 sürücü ve 223 araca para cezası kesildi - Son Dakika
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