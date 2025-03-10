Kastamonu Emniyeti'ne 32 Yeni Araç - Son Dakika
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Kastamonu Emniyeti'ne 32 Yeni Araç

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, 32 yeni aracı hizmete aldı. Suç oranlarında düşüş kaydedildi.

10.03.2025 15:03
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilen 32 yeni araç törenle teslim edildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Ay:

"Kastamonu, kişilere karşı işlenen suçların azaltılmasında büyükşehir olmayan 51 il arasında ilk 5 il arasına girmiştir"

KASTAMONU - Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilen 32 yeni araç düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu'daki tüm asayiş suçlarında yüzde 12 azalma yaşandığını söyledi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünün filosuna 32 yeni araç daha eklendi. Alınan araçlar Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle teslim edildi. Törende konuşan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, "Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, toplumun güvenlik ihtiyacına yönelik teknolojik ve donanımsal çözümler üretme, insan kaynağını güçlendirme ve elbette önleyici tedbirlerle suçu önleme noktasında önemli çalışmaları büyük bir başarıyla hayata geçirmektedir" dedi.

"Geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla tüm asayiş suçlarında yüzde 12 oranında azalma gerçekleştirmiş"

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde son bir yılda 32 yeni aracın kazandırıldığını belirten Ay, "Hizmetlerimizin daha da güçlendirilmesi için, eskimiş taşıtların yenilenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen kampanyada alınan hayırsever işi iş insanlarımızın da katkılarıyla yeni araçlarla araç filomuzu güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde son bir yılda 32 yeni araç kazandırılmıştır. Güçlendirilmiş araç filomuz var. Evliyalar diyarı Kastamonu'da güvenlik hizmetlerinin daha aktif ve verimli hedeflemekteyiz. Kastamonu Emniyeti suç ve suçlulara karşı vermiş olduğu mücadelede yakalamış olduğu yukarı yönlü ivmeyi 2024 yılında da devam ettirmiştir. Geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla tüm asayiş suçlarında yüzde 12 oranında azalma gerçekleştirmiş. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 31'lere varan bir düşüş kaydetmiştir. Kişilere karşı işlenen suçların azaltılmasında ise büyükşehir olmayan 51 il arasında en iyi konumda bunların ilk 5 il arasına girmiştir" diye konuştu.

"Yapmış olduğumuz operasyonlarla aldığımız önleyici tedbirlerle suça ve suçluya asla fırsat vermeyeceğiz"

2023 yılına kıyasla 2024 yılındaki denetimlerin yüzde 22 oranında arttırıldığını söyleyen Emniyet Müdürü Ay, "Trafik güvenliğinin ve düzeninin sağlanması noktasında şehrimizin neredeyse her güzergahı kent güvenlik yönetim sistemleri ve trafik ekiplerimizce 24 saat denetlenmektedir. Geride bıraktığımız 2024 yılında 2023 yılına göre denetlenen taşıt sayısı yüzde 22 oranında arttırarak 365 bin 985'e çıkardık. Asayiş ve trafik suçlarının yanı sıra terör ve organize suç örgütlerinden uyuşturucu odaklarına karşı yapmış olduğumuz operasyonlarla aldığımız önleyici tedbirlerle suça ve suçluya asla fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu araçlarla birlikte Kastamonu'nun huzuru daha iyi noktalara gelecek"

Hizmete yeni alınan araçlarla birlikte Kastamonu'nun huzuru için İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü güzel çalışmaların daha iyi noktalara geleceğini belirten Vali Meftun Dallı ise, "Atalarımız biliyorsunuz alet işler el övünür demiştir. Eğer elinizdeki alet edevatınız, araç gereciniz düzgün değilse güzel işler ortaya çıkartamazsınız. Bunu her zaman söylüyoruz. İnşallah bu araçlarla birlikte Kastamonu'nun huzuru için İl Emniyet Müdürlüğümüzün yürüttüğü güzel çalışmalar daha iyi noktalara gelecek. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Araçların alımı konusunda bize her türlü desteği veren biraz önce söylendiği gibi sanayicilerimizi, iş adamlarımızı, hayırsever insanlarımızın bazı kurumlarımızın hepsine burada ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyükşehir olmayan 51 il içerisinde bir önceki yıla göre kişiye karşı işlenen suçlar da en fazla azalmayı sağlayan ilk 5 il içerisindeyiz. Bunu geçende ifade etmiştim ama bir kere daha buradan ifade etmeye değer olduğunu düşünüyorum. Bu gayretlerinden dolayı da arkadaşlarıma özel olarak teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hizmete alınan araçların anahtarları, görevli personellere teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Emniyeti'ne 32 Yeni Araç - Son Dakika

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