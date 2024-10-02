Kastamonu Entegre'de 100 Milyonluk Vurgun - Son Dakika
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Kastamonu Entegre'de 100 Milyonluk Vurgun

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Kastamonu Entegre'de belgede sahtecilik iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı, zararın 100 milyon lira.

02.10.2024 18:10
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Kastamonu Entegre firmasında 100 milyonluk vurgun: 8 gözaltı

KASTAMONU - Kastamonu Entegre firmasını, belgede sahtecilik ve benzeri yöntemlerle 100 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Hayat Holding bünyesinde, orman ve ağaç ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre firması tarafından yapılan suç duyurusunun ardından, 8 kişi hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işleme amacıyla örgüt kurma", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kastamonu Entegre firmasının fabrika direktörü Enüs Koç'un da aralarında bulunduğu ve bir süre önce görevlerinden uzaklaştırılan birim müdürleri ve mühendislerle firmanın çalıştığı şirket yetkililerinden oluşan 8 kişi gözaltına alındı. Kastamonu merkezli düzenlenen operasyonda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda eski fabrikalar Direktörü Enüs Koç ile A.B., B.Ç., B.Ş., G.Ö.S., İ.Ö., M.K. ve M.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çok sayıda dijital materyaller de ele geçirildi.

Odalara gizli kamera ve ses dinleme cihazları yerleştirmiş

İlk belirlemelere göre şahıslar tarafından şirketin 100 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı öğretinildi. Öte yandan, suç işleme amacıyla kurduğu örgütün elebaşı olarak kabul edilen Enüs Koç'un, altında çalışan birim müdürleri ile bazı çalışanların odalarına ortam dinleme cihazı ve kamera yerleştirdiği tespit edildi. Şahısların şirketi uğrattığı zararın belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kastamonu Entegre\'de 100 Milyonluk Vurgun
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Entegre'de 100 Milyonluk Vurgun - Son Dakika

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