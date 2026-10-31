Kastamonu Hanönü'nde mantardan zehirlenme şüphesiyle 5 kişi tedaviye alındı

Kastamonu Hanönü'nde mantardan zehirlenme şüphesiyle 5 kişi tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormandan toplanan mantarları yiyen 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden 4'ünün aynı aileden olduğu belirtilirken, mide bulantısı, kusma ve halsizlik yaşayan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormandan topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan 5 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde 4'ü aynı aileden olan 5 kişi, ormandan topladıkları mantarları tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşayan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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