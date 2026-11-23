Kastamonu İhsangazi'de otomobil ile traktör çarpıştı, sürücüler yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Kastamonu-İhsangazi kara yolu ayrımında otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kaza, İhsangazi ilçesi Kastamonu-İhsangazi kara yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Y. idaresindeki Fiat marka otomobil ile A.C. yönetimindeki traktör çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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