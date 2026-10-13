Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı 5-11 Ekim'de 26 şahıs yakaladı, 6'sı tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı 5-11 Ekim'de 26 şahıs yakaladı, 6'sı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, 5-11 Ekim arasında çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Çalışmada 26 şahıs yakalanırken, yakalananlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklandı.
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 26 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre,
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5-11 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 26 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklandı.
Kaynak: İHA
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