Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı 5-11 Ekim'de 26 şahıs yakaladı, 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı 5-11 Ekim'de 26 şahıs yakaladı, 6'sı tutuklandı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, 5-11 Ekim arasında çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Çalışmada 26 şahıs yakalanırken, yakalananlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 26 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5-11 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 26 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA
Kastamonu3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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