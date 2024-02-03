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Kastamonu Taşköprü'de Otomobil ve İşyerine Kurşun Asıldı, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de Otomobil ve İşyerine Kurşun Asıldı, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu Taşköprü\'de Otomobil ve İşyerine Kurşun Asıldı, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki bir otomobilin lastikleri patlatıldı ve aracın kapı aynasına bir poşete kurşun asıldı. Aynı zamanda bir işyerinin kapısına da kurşun asıldı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı.

03.02.2024 16:54
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir otomobile ve işyerine poşet ile kurşun asıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki bir otomobilin lastikleri patlatıp ardından bir poşete kurşun koyarak aracın kapı aynasına astı. Olayın hemen ardından ilçede bulunan bir işyerinin kapısına da kurşun asıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Taşköprü'de Otomobil ve İşyerine Kurşun Asıldı, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de Otomobil ve İşyerine Kurşun Asıldı, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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