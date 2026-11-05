Kastamonu Taşköprü\'de otomobil yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Taşköprü ilçesi Gizlice Mahallesi Delibey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen otomobil kullanılamaz hale geldi.