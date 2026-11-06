Kastamonu Tosya'da annesiyle yürürken yola atlayan çocuğu otomobil çarparak yaraladı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da annesiyle yürürken yola atlayan çocuğu otomobil çarparak yaraladı

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Kastamonu Tosya\'da annesiyle yürürken yola atlayan çocuğu otomobil çarparak yaraladı
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Kastamonu Tosya\'da annesiyle yürürken yola atlayan çocuğu otomobil çarparak yaraladı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde annesiyle kaldırımda yürürken yola atlayan çocuğa otomobil çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk Tosya Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yola atlayan çocuk otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S.H. idaresindeki 01 HD 986 plakalı otomobil, annesiyle kaldırımda yürürken bir anda yola atlayan Z.D. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çocuk Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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