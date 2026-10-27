Kastamonu Tosya'da traktörle çarpışan otomobildeki kadın yolcu yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da traktörle çarpışan otomobildeki kadın yolcu yaralandı

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Kastamonu Tosya\'da traktörle çarpışan otomobildeki kadın yolcu yaralandı
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Kastamonu Tosya\'da traktörle çarpışan otomobildeki kadın yolcu yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Çatalkaya Mahallesi'nde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada otomobildeki kadın yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Çatalkaya Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 37 EU 724 plakalı traktör ile Y.M. yönetimindeki 37 KG 703 plakalı otomobil iki sokağın kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan K.Ç. isimli kadın yolcu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Mimar SinanKastamonu3. SayfaOtomobilGüncelTosyaSon Dakika

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