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'Kasten öldürme' suçuyla aranan şüpheli özel harekat baskınıyla böyle yakalandı, 'Ben ne yaptım?'

2 yıldır aranan şüpheli şafak baskınıyla yakalandı

BURSA - Bursa'da 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, özel harekat polisinin şafak vakti baskınıyla yakalandı. Kapıyı ısrarla açamayan şüpheli yakalanınca, "Ben ne yaptım?" dedi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor. 'Kasten öldürme' suçuna karışmış ve 2022'den beri aranan Tolga A., kayıt dışı adreslerde ve iş yerlerinde çalışarak izini kaybettirdi. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli hakkında çıkan yakalama kararı sonrası İnfaz Büro Amirliği ekipleri hareke geçti. Fiziki takip yapan ekipler inceledikleri kamera kayıtları sonrası Tolga A.'yı adım adım takip etti. Farklı adreslerde kaldığı tespit edilen şüpheli, Osmangazi ilçesi Demirtaş, Ovakça Mahallesi'ndeki bir apartmanda özel harekat polislerinin şafak vakti baskını sonrası yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, yakayı ele verince 'Ben yaptım ?' diyerek kendini savundu. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.