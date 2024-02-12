Katar Mahkemesi, Hindistanlı 8 Deniz Subayını Serbest Bıraktı - Son Dakika
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Katar Mahkemesi, Hindistanlı 8 Deniz Subayını Serbest Bıraktı

Katar Mahkemesi, Hindistanlı 8 Deniz Subayını Serbest Bıraktı

Katar mahkemesi, daha önce casusluk yaptıkları iddiasıyla idam cezasına çarptırılan Hindistanlı 8 deniz subayını serbest bıraktı. Subayların serbest bırakılması Hindistan tarafından memnuniyetle karşılandı.

12.02.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
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Katar mahkemesi, daha önce casusluk yaptıkları iddiasıyla idam cezasına çarptırılan Hindistanlı 8 deniz subayını serbest bıraktı.

Katar'da bir mahkeme, 2022 yılında casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Hindistanlı 8 eski deniz subayı hakkında geçtiğimiz Ekim ayında idam cezası vermiş, Ocak ayında da Hindistanlı subayların idam cezası hapis cezasına dönüştürülmüştü. Bugün yapılan açıklamada ise subayların serbest bırakıldığı açıklandı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılan 8 subaydan 7'sinin ülkesine döndüğü kaydedildi. Açıklamada, "Katar Emirliği tarafından subayların serbest bırakılması ve evlerine dönmesi yönündeki kararı memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Katar ve Hindistan tarafından yapılan açıklamalarda, subaylara verilen cezasının gerekçesi bildirilmezken İngiliz basını, subayların İsrail adına casusluk yapmakla suçlandıklarını duyurdu.

Hindistan tarafından Katar'ın verdiği idam kararının ardından yapılan açıklamada "derinden sarsıldıkları" kaydedilmiş ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı idam cezasını temyize taşımıştı. Müttefik olan Hindistan ve Katar arasında çeşitli anlaşmalar da bulunuyor. Hindistan, Katar'dan 2048 yılı sonuna kadar sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etmek için 78 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. - DOHA

Kaynak: İHA

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