Katil zanlısı 550 saatlik güvenlik kamerası inceleme sonrası dağ evinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katil zanlısı 550 saatlik güvenlik kamerası inceleme sonrası dağ evinde yakalandı

07.06.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otomobil satışı sonrası arıza nedeniyle başlayan husumet, silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Cinayet zanlısı, 550 saatlik kamera incelemesiyle Mersin'deki dağ evinde yakalandı ve tutuklandı.

Adana'da otomobil satışı sonrası aracın arızalı çıkması nedeniyle başlayan husumetten dolayı bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan katil zanlısı, cinayet dedektiflerinin yaklaşık 550 saatlik güvenlik kamera incelemesi sonucu Mersin'de saklandığı dağ evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 24 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali Kocabey (26) ile arkadaşı D.T. (26), sokakta yürüdükleri sırada daha önceden aralarında husumet bulunan Bişar O. (31) ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu Cumali Kocabey sırtından, D.T. ise ayağından yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cumali Kocabey, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. D.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

"550 saatlik görüntü incelendi, dağ evinde yakalandı"

Cinayetin ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, KGYS, PTS ve çevredeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 550 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda Bişar O.'nun Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'ndaki bir dağ evinde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak Adana'ya getirdi.

"Araçtaki arıza nedeniyle husumet başladı"

Emniyetteki ifadesinde olayın geçmişinin araç satışına dayandığını öne süren şüpheli Bişar O.'nun, "Cumali'den otomobil almıştım. Araçta mekanik bir arıza oluştu. Bu yüzden aramızda husumet başladı. O gün de yanındaki kişiyle birlikte bana saldırınca kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bişar O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, İnceleme, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Mersin, Yaşam, Adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısı 550 saatlik güvenlik kamerası inceleme sonrası dağ evinde yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti
Rahmi Koç’tan tepkileri çeken “Kürt kadın hasta“ fıkrası Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası

10:08
Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı Son mesajı “korkuyorum“ olmuş
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı "korkuyorum" olmuş
10:04
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
09:49
Belçika’da olay görüntü Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
08:37
ABD’de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
08:36
İstanbul’da esrarengiz olay Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
08:20
Üç ilimizde seçim heyecanı Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 10:12:52. #7.13#
SON DAKİKA: Katil zanlısı 550 saatlik güvenlik kamerası inceleme sonrası dağ evinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.