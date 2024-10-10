Katil Zanlısına Müebbet Hapis Cezası

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İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara'da silahla vurularak öldürülen avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı Muhammet Balcı hakkında yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Muhammed Balcı hakkında verilen karara sanık, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını inceledi. Davaya bakan Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararın istinaf incelemesinde estinaf mahkemesi, oybirliği ile ilk derece mahkemesinin verdiği hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle sanık Balcı'ya verilen cezayı hukuka uygun buldu.

15 Haziran 2023 tarihinde avukat Belen Nesil Coşğun, Ankara'da Muhammet Balcı ile kaldığı rezidansta sabah saatlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, olay sabahı tarafların tespit edilmeyen nedenle tartışmaya başladığı, o sırada avukat Çoşğun'un kullandığı cep telefonuna yüklü olan Kadın Destek Programı'ndan (KADES) üç kez yardım istediği, şüphelinin Kahramanmaraş'tan getirdiği ruhsatsız tabanca ile bir kez ateş ederek genç avukatı öldürdüğü belirtilmişti. Sanık Balcı ise savunmalarında genç avukatın intihar ettiğini ileri sürmüştü. - ANKARA