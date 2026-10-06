Katz, Batı Şeria'da Filistin Yönetimi'ne savaş ilan edilebileceğini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Filistin Yönetimi güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da İsrail askerleri ve yerleşimcilere karşı silah kullanması halinde savaş ilan edileceğini belirterek, "Geçmişte olduğu gibi yıllarca sürecek bir intifada olmayacak. Bunun yerine, net bir sonuç ve değişim sağlayacak kısa ve güçlü bir savaş olacak" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, haftalık kabine toplantısında Batı Şeria'ya ilişkin bilgi verdi. Katz, toplantıda İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) için belirlenen "referans senaryonun", "7 Ekim olaylarından alınan ders doğrultusunda, yerleşimcilere ve IDF askerlerine yönelik bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapılmasını öngördüğünü" bakanlara söyledi. İsrailli bakan, Batı Şeria'da ve sınır boyunca Filistin Yönetimi güvenlik güçleri ile ona bağlı güçlerin silahlarını yerleşimcilere ve IDF birliklerine çevirdiği bir senaryoya hazırlandığını söyledi. Katz, "Böyle bir durumda Filistin Yönetimi'ne savaş ilan edilecek. IDF ise Başbakan Netanyahu ile benim hazırlayıp onayladığımız ayrıntılı plan doğrultusunda ve ordu için belirlenen esaslar çerçevesinde kapsamlı bir operasyon başlatacak" dedi.

Israel Katz, Batı Şeria'da Filistin Yönetimi'ne karşı böyle bir harekatın "kısa ve güçlü olacağını; kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra özel araçların kullanılmasını, üst düzey yetkililerin etkisiz hale getirilmesini ve sınır dışı edilmesini, silahların imha edilmesini, kentlerde ve tüm mülteci kamplarında yaşayanların geniş çaplı tahliye edilmesini ve terör altyapısının yok edilmesini içereceğini" söyledi. İsrailli bakan, operasyonun Gazze ve Lübnan modellerine uygun şekilde yürütüleceğini ve tüm bunların birliklerin takviye edilmesi ve İsrail yerleşimlerinin korunmasıyla birlikte gerçekleştirileceğini belirtti. Katz açıklamasında, "Geçmişte olduğu gibi yıllarca sürecek bir intifada olmayacak; bunun yerine, net bir sonuç ve gerçeklikte bir değişim sağlayacak kısa ve güçlü bir savaş olacak" diye konuştu.

"Hamas, seçim öncesinde elinde kalan güçlerle bize meydan okumaya çalışacak"

Başbakan Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısının başında yaptığı açıklamada, Hamas'ın yaklaşan genel seçim öncesinde bir saldırı gerçekleştirmeye çalışacağını iddia etti. Netanyahu, "Hamas çok zayıf olduğu için, seçimleri etkilemeye çalışmak amacıyla seçim öncesinde elinde kalan güçlerle bize meydan okumaya çalışacak. Buna hazırlıklıyız. Her şeyden önce bu tür girişimleri engelleyeceğiz ve her durumda, böyle bir hata yapmaları halinde ezici bir güçle karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"İsrail, Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi ve düşmanlarımız hiç olmadığı kadar zayıf" diyen Netanyahu, "Bütün düşmanlarımıza söylüyorum: Yeniden Diriliş Savaşı'nda yedi cephede size yaptıklarımıza bakın. Bizimle uğraşmayın" şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Israel Katz da bugün erken saatlerde, "istihbaratın Hamas'ın yarın, 7 Ekim 2023 saldırısının üçüncü yıl dönümünde, Gazze'deki güçlerimize yönelik saldırılar ve taarruzlar düzenlemeye çalışacağına işaret ettiğini" söylemişti.