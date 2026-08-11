Kavak'ta Zireat Odası Başkanı Aslankaya Vefat Etti
Süleyman Aslankaya, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 12 Ağustos'ta defnedilecek.
Samsun'un Kavak İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Evinde hayatını kaybeden Süleyman Aslankaya'nın cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba günü 19 Mayıs Mahallesi Hazreti Ömer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dura Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: İHA
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