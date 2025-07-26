Kavaklıdere\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi merkezinde yerleşim yeri içerisinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kavaklıdere Belediye Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sonucu alevler, ormana ulaşmadan söndürüldü. - MUĞLA