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Kavşakta çarpıştılar, durmadan yollarına devam ettiler...O anlar kamerada

Araçlardan birinden düşen plaka ve tampon 3 gündür sahibini bekliyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobil durmadan yollarına devam etti. Kazada araçların birisinden düşen tampon ve plaka 3 gündür sahibinin almasını bekliyor.

İlginç olay Manavgat- Alanya D-400 Karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsü belirlenemeyen 07LKK 60 plakalı otomobil kavşakta 'U' dönüşü yaparken plakası ve sürücüsü belirnelemeyen baş bir araç ile çarpıştı. Kazada 'U' dönüşü yapan otomobilin tamponu kopup fırlarken bher iki araç da durmadan yollarına devam ettiler.

Plaka ve tamponu gördükten sonra işyerinin güvenlik kameralarını izleyen tesis çalışanları gece Alanya istikametinden Manavgat istikametine giderken yasak olmasına rağmen bir otomobilin 'U' dönüşü yaptığını, Manavgat istikametimden Alanya istikametine seyir halindeki bir aracın U dönüşü yapan otomobile çarptığını ve tamponunun düştüğünü gördüler. Görüntülerde kaza yapan her 2 aracında durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.Tesisteki görevliler yol kenarından aldıkları üzerinde plaka bulunan tamponu gelip. ahibinin almasını bekliyor.