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Kavurma ve pastırma çaldı: Rahat tavırları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kavurma ve pastırma çaldı: Rahat tavırları kameraya yansıdı

Beylikdüzü'nde bir şahıs, girdiği zincir marketten kavurma ve pastırma çalarak montunun içine sakladı. Rahatlığı ile dikkat çeken adamın o anları ise kameraya yansıdı. Olay, 27 Ocak günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan BİM isimli zincir markette yaşandı. Müşteri gibi markete girerek reyonların arasında gezen adam, şarküteri bölümünden çok sayıda kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak çaldı. Rahat tavırları ile dikkat çeken şahsın o anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavurma ve pastırma çaldı: Rahat tavırları kameraya yansıdı
30.01.2024 - 16:42,  Güncelleme: 16:43
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Kavurma ve pastırma çaldı: Rahat tavırları kameraya yansıdı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir şahıs, girdiği zincir marketten kavurma ve pastırma çalarak montunun içine sakladı. Rahatlığı ile dikkat çeken adamın o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, 27 Ocak günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan BİM isimli zincir markette yaşandı. Müşteri gibi markete girerek reyonların arasında gezen adam, şarküteri bölümünden çok sayıda kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak çaldı. Rahat tavırları ile dikkat çeken şahsın o anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kavurma ve pastırma çaldı: Rahat tavırları kameraya yansıdı - Son Dakika


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