Kayak Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayak Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Toprağa Verildi

Kayak Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Toprağa Verildi

Erzincan'da kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Astsubay Çavuş Muharrem Abban, hastanede hayatını kaybetti. Memleketi Denizli'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

27.01.2025 15:42  Güncelleme: 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da kayak yaparken sırada geçirdiği kaza nedeniyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Astsubay Çavuş Muharrem Abban, memleketi Denizli'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 25 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinde Erzincan'da meydana geldi. Hobi olarak profesyonel kayak yapan Muharrem Abban (23), arkadaşlarıyla birlikte kayak yaptığı sırasında talihsiz kaza sonucu genç astsubay ağır yaralandı. 26 Ocak 2002 doğumlu olan ve 23. yaşına girmesi beklenen Abban, kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Abban, tüm çabalara rağmen aynı gece saatlerinde hayatını kaybetti. Erzincan'da görev arkadaşları tarafından düzenlenen törenle memleketi Denizli'ye uğurlanan Muharrem Abban'ın cenazesi bugün Hilal Camii'nde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Genç astsubayın cenaze törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 11 Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Ertan Davi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Erzincan 3. Ordu Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Çavuş Muharrem Abban'ın görev arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından astsubayın naaşı Çakmak Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde hayatını kaybeden genç astsubayın babası Mustafa Abban, annesi Çiğdem, kız kardeşi Merve Abban gözyaşlarına hakim olamadı. Muharrem Abban'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Çiğdem Abban'ı yakınlarının teselli etmeye çalıştığı görüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Astsubay Çavuş, Politika, Erzincan, denizli, 3-sayfa, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayak Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:07:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kayak Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.