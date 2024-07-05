Kayalıklardan düşen şahıs ortak operasyon ile kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalıklardan düşen şahıs ortak operasyon ile kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Yolu Çoban Koyu mevkiinde yaralanan bir şahıs ve yanında bulunan 2 turist, Sahil Güvenlik, AKUT ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Yabancı uyruklu şahsın karadan ulaşımın zor olması nedeniyle Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'ndan destek istendi. Yaralı şahıs, Kaş Devlet Hastanesine sevk edildi.

05.07.2024 23:11
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Kayalıklardan düşen şahıs ortak operasyon ile kurtarıldı

Sahil Güvenlik, AFAD ve AKUT'tan ortak kurtarma operasyonu

ANTALYA - Likya Yolu Çoban Koyu mevkiinde yaralanan bir şahıs ve yanında bulunan 2 turist Sahil Güvenlik, AKUT ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması ile kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesi Likya Yolu Çoban Koyu mevkiinde meydana gelen olayda M.K.'nin yaralandığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yabancı uyruklu şahsa karadan ulaşımın zor olması nedeniyle Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'ndan destek istendi. Sahil Güvenlik, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından ortak çalışma sonucunda yaralı M.K. ve yanında bulunan Avustralya uyruklu 2 şahıs kurtarıldı. Kaş Devlet Hastanesine sevk edilen M.K.'nın bir gün önce yürüyüş esnasında kayalıklardan düşerek yaralandığı, sağ ayağında kırık olduğu ve düştüğü yerden kimseye ulaşamadığı için yardım talebinde bulunamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayalıklardan düşen şahıs ortak operasyon ile kurtarıldı - Son Dakika

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