Kaybolan 13 Yaşındaki Kız Baygın Bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kaybolan epilepsi hastası 13 yaşındaki kız, baygın halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşevler Mahallesi'nde 13 yaşındaki epilepsi hastası kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı üzerine ilçedeki AFAD gönüllüleri seferber oldu. Olay yerine ulaşan ekipler, titiz bir çalışmayla küçük kızı bir AVM çevresinde bilincini kaybetmiş halde buldu. Sağlık ekiplerine hızla ulaştırılan çocuğun epilepsi nöbeti nedeniyle bayıldığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - HAKKARİ