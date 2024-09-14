Kaybolan Balıkçı Kurtarıldı

3.Sayfa

Salim Güran\'a açıkça soruldu: Narin\'in annesi ile ilişkin var mı?

Karadeniz'de teknesi ile kaybolan balıkçı bulundu

KASTAMONU - Balık tutmak için açıldığı Karadeniz'de teknesi bozulunca kayıplara karışan vatandaş, balıkçı arkadaşları tarafından sağ olarak bulundu.

Bartın Limanı boğaz mevkiinde, önceki gün saat 21.00 sıralarında 7 metre uzunluğundaki Bacanak-2 isimli teknesiyle denize açılan balıkçı Baykal Özdemir, saat 01.30'da arkadaşlarını arayarak teknesinin bozulduğunu söyledi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hem havadan hem karadan arama çalışması başlattı. Dün yapılan tüm çalışmalara rağmen Özdemir ve teknesine ait herhangi bir ize rastlanamadı. Balıkçılar da tekneleri ile Özdemir'i bulmak için denize açıldı.

Sabah saatlerinde Özdemir'in teknesi, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında, kendisini aramak için denize açılan arkadaşları Sedat Kalaycı, Mevlüt Aras ve Semih Kaya tarafından bulundu. Teknede bulunan Özdemir, balıkçılar tarafından sağ olarak kurtarıldı. Özdemir, kendisini bulan balıkçılar tarafından Cide Limanı'na getirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de Özdemir'i bulan balıkçıların teknesine eşlik etti. Özdemir'in herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.